Galatasaray'ın forvetsiz çıktığı maçta attığı 3 golle dikkatleri çeken Henry Onyekuru'nun performansının sırrı ortaya çıktı.Nijerya Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası'nda boy göstermek isteyen Henry Onyekuru, Galatasaray'daki performansına çok konsantre oldu. Hem gol atmak, hem attırmak hem de oyuna etkisini artırmak isteyen Nijeryalı oyuncunun, böylece kadroda kendine yer bulmak istediği öğrenildi.Milli Takım oynama sınırı nedeniyle Everton'da da kural gereği oynayamayan ancak gelecek sezon kendini Premier Lig'de ispatlamak isteyen Onyekuru'nun, Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya forması giyerek bu kuralı da aşmayı planladığı ifade edildi.Everton'ın da Onyekuru'yu her maç yakından izlediği ve gelişimini takip ettiği kaydedildi.