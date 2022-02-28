Performansı göz dolduran Atiba için karar verildi

Beşiktaş yönetimi, kırk yaşına merdiven dayayan başarılı oyuncu Atiba'nın 1 yıl daha devam etmesini istiyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Performansı göz dolduran Atiba için karar verildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Şubat 2022 08:41
Beşiktaş'ın 39 yaşındaki kaptanı Atiba Hutchinson, Sivasspor maçında 11 bin 700 metreyle takımının en çok koşan futbolcusu oldu. Siyah beyazlı yönetim sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Kanadalı oyuncu ile 1 yıl daha devam etmek istiyor.

Atiba da 1 yıl daha oynamaya sıcak bakıyor. Atiba bu sezon 3 ayrı kulvarda toplam 23 maçta sahaya çıktı ve 1283 dakika süre aldı. 39 yaşıdank orta sahanın maç başı ortalama süresi 56 dakika oldu. Geçmiş sezonlara göre hücuma daha yakın bölgede oynayan Atiba 4 gol atarken, 8 de asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.