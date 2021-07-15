Perez'in yeni ses kayıtlarında hedefi Ronaldo, Del Bosque, Mourinho!

Real Madrid başkanı Florentino Perez'in gündemden düşmeyen ses kayıtlarının yenileri yayınlandı.



El Confidencial'ın yayınladığı yeni ses kayıtlarında Perez'in bu kez sözlerinden nasibini alan isimler Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho ve Del Bosque oldu.



Başkan Perez Cristiano Ronaldo'yla ilgili, "Cristiano Ronaldo embesil. Bu çocuk tamamen salak, hasta! Normal olduğunu düşünüyorsunuz ama değil. Olsa böyle hareketler yapmazdı. O ve Mourinho iki anormal" dediği belirtildi. Daha önceki kayıtlarda ağır sözler kullandığı Iker Casillas hakkında ise Perez'in yeni kayıtlarda, "Casillas'ın boyu kısa ve iyi görmüyor. Bir köpek yavrusu gibi küçük bir çocuk gibi" diye konuştu.



"DEL BOSQUE BİR HOCA DEĞİL"



Florentino Perez'in ses kayıtlarından nasibini alan bir diğer isim olan Vicente Del Bosque'ye de yenilir yutulur cinsten olmayan sözler kullandığı duyuldu.



Perez'in 2006'da Del Bosque için, "O bir hoca değil, bir aptal. Antrenman yaptırmayı ve taktikleri anlamıyor" dediği duyuluyor.



Bu gelişmeler üzerine Florentino Perez'in ses kayıtlarını yayınlayan El Confidencial'a dava açtığı ifade edildi.



