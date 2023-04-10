Perez: 'Aboubakar kırmızı kart görmeliydi'

Giresunspor'un Kolombiyalı stoperi Alexis Perez, Beşiktaş ile oynadıkları maç için çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başarılı savunma oyuncusu Aboubakar'ın kırmızı kart görmesi gerektiğini dile getirdi. İşte Perez'in açıklamaları...



"ŞANSSIZLIK YAŞADIK"



Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Perez, "Büyük takımlara karşı son 4 maçtır iyi sonuçlar alıyoruz İstanbul'da. Bunun öz güveniyle sahadaydık. 1-0 öne geçince maçın bizim adımıza daha iyi gitmesini bekliyorduk. Defansif organizasyon açısında da iyiydik; ama şansızlık yaşadık. Ele çarpan bir top penaltı ve sonrasında Beşiktaş dengeyi lehine çevirdi. İyi oyunculara sahipler" dedi.



"KIRMIZI KART GÖSTERMEDİLER"



Aboubakar'un topsuz alanda Giresunsporlu oyuncuya attığı yumrukla ilgili olarak Perez, "Bu davranış nasıl cezalandırılmaz anlamıyorum. Futbolun içerisinde bu yok. Tam saldırı niteliğinde. Cezası da belli, kırmızı kart görmeliydi. Ama VAR'dan uyarı gelmedi, bize karşı büyük haksızlık yaptılar. Hakem görmemiş olabilir; ama onu uyarmaları lazımdı, pozisyonu izileyip, doğru kararı vermeleri gerekirdi. Aboubakar saldırganca bir tutum sergiledi. Futbolda bunlar yok. Beşiktaş'ın galibiyetine gölge düşürmek istemiyorum. Beşiktaş galibiyeti haketti. Ama Aboubakar kırmızı kart görmeliydi. Bize karşı haksızlık yaptılar" şeklinde konuştu.





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