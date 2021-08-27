Perez 2022'de Red Bull-Honda F1 Takımı'nda kalıyor

Formula 1 takımlarından Red Bull-Honda, Meksikalı pilot Sergio Perez'in sözleşmesinin bir yıl uzatıldığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Perez 2022'de Red Bull-Honda F1 Takımı'nda kalıyor
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27 Ağustos 2021 16:26
Formula 1 takımlarından Red Bull-Honda, Meksikalı pilot Sergio Perez'in sözleşmesinin bir yıl uzatıldığını açıkladı.

Red Bull-Honda'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Perez ile Hollandalı sürücü Max Verstappen, 2022'de de takımın as kadrosunu oluşturacak.

Bu yıl geldiği Red Bull'da bir yarış birinciliği, bir de 3'üncülüğü bulunan 31 yaşındaki Perez, 104 puanla pilotlar klasmanının 5. sırasında yer alıyor.

2011'de başladığı F1'de 12 kez podyuma çıkan Perez, kariyerinin ilk birinciliğini 2020 Sakhir Grand Prix'sinde elde etmişti.


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