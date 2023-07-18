Halil Dervişoğlu ve Dusan Tadic'i rakiplerine kaptırantaraftarlar acilbekliyor.anlaşma noktasına geldiğigelenkabul etmeye sıcak bakıyor ancak eşi süreci uzatıyor.Udinese ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olaneşi, İtalya'dan ayrılmak istemiyor. Tecrübeli orta saha'ya Suudi Arabistan, İtalya ve İspanya'dan teklifler var.sunduğu 2+1 yıllık sözleşme ve detaylarına sıcak bakan Pereyra'ya, İtalya'dan önemligeldiği söylendi.Geçtiğimiz sezon Udinese formasıyla 36 resmi maça çıkanbu karşılaşmalarda 5 gol, 8 asistlik katkı sağladı.