Pereyra transferinde "eş" sorunu

Gelecek sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Beşiktaş'ta listede ismi yukarılarda olan Roberto Pereyra'nın eşi sorun yaratıyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; EPA
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Pereyra transferinde 'eş' sorunu
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18 Temmuz 2023 09:28
Halil Dervişoğlu ve Dusan Tadic'i rakiplerine kaptıran Beşiktaş'ta taraftarlar acil transfer bekliyor.

Beşiktaş'ın anlaşma noktasına geldiği Roberto Pereyra gelen teklifi kabul etmeye sıcak bakıyor ancak eşi süreci uzatıyor.

TEKLİFLER VAR

Udinese ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan Roberto Pereyra'nın eşi, İtalya'dan ayrılmak istemiyor. Tecrübeli orta saha'ya Suudi Arabistan, İtalya ve İspanya'dan teklifler var.

Beşiktaş'ın sunduğu 2+1 yıllık sözleşme ve detaylarına sıcak bakan Pereyra'ya, İtalya'dan önemli teklifler geldiği söylendi.

36 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Udinese formasıyla 36 resmi maça çıkan Roberto Pereyra bu karşılaşmalarda 5 gol, 8 asistlik katkı sağladı. 

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