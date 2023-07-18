Halil Dervişoğlu ve Dusan Tadic'i rakiplerine kaptıran Beşiktaş'ta taraftarlar acil transfer bekliyor.
Beşiktaş'ın anlaşma noktasına geldiği Roberto Pereyra gelen teklifi kabul etmeye sıcak bakıyor ancak eşi süreci uzatıyor.
TEKLİFLER VAR
Udinese ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan Roberto Pereyra'nın eşi, İtalya'dan ayrılmak istemiyor. Tecrübeli orta saha'ya Suudi Arabistan, İtalya ve İspanya'dan teklifler var.
Beşiktaş'ın sunduğu 2+1 yıllık sözleşme ve detaylarına sıcak bakan Pereyra'ya, İtalya'dan önemli teklifler geldiği söylendi.
36 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Udinese formasıyla 36 resmi maça çıkan Roberto Pereyra bu karşılaşmalarda 5 gol, 8 asistlik katkı sağladı.
Beşiktaş'ın anlaşma noktasına geldiği Roberto Pereyra gelen teklifi kabul etmeye sıcak bakıyor ancak eşi süreci uzatıyor.
TEKLİFLER VAR
Udinese ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan Roberto Pereyra'nın eşi, İtalya'dan ayrılmak istemiyor. Tecrübeli orta saha'ya Suudi Arabistan, İtalya ve İspanya'dan teklifler var.
Beşiktaş'ın sunduğu 2+1 yıllık sözleşme ve detaylarına sıcak bakan Pereyra'ya, İtalya'dan önemli teklifler geldiği söylendi.
36 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Udinese formasıyla 36 resmi maça çıkan Roberto Pereyra bu karşılaşmalarda 5 gol, 8 asistlik katkı sağladı.