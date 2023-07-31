Pereyra için Beşiktaş açıklaması!

Roberto Pereyra'nın menajeri Federico Pastorella, oyuncusunun transferi için açıklamada bulundu. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Pereyra için Beşiktaş açıklaması!
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31 Temmuz 2023 20:04
Son güncelleme 31 Temmuz 2023 20:07
Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Roberto Pereyra için menajerinden transfer açıklaması geldi. Arjantinli futbolcunun menajeri Federico Pastorella, Özgür Sancar'a konuştu.

"TEMASLARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Pastorella, "Söyleyebilecek yeni bir şey yok. Sadece Beşiktaş'la değil, başka kulüplerle de Pereyra adına temaslarımız devam ediyor" dedi.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ

Beşiktaş, Roberto Pereyra'a 2+1 yıllık sözleşme ve yıllık 2.2 milyon euro teklif etmişti.

32 yaşındaki Arjantinli orta saha Roberto Pereyra kariyeri boyunca Cadetes, River Plate, Juventus, Watford ve Udinese formaları giyen Arjantinli yıldız, 429 maçta 47 gol 53 asist kaydetti.



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