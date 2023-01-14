Peres: 'Hakem dönüş hediyesi verdi'

Trabzonsporlu futbolcu Bruno Peres, Başakşehir'i mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.



Bruno Peres yaptığı açıklamada, "Benim için çok özel bir gece yaşadım. Kazandığımız için mutluyum. Önemli bir maçtı. Bu maçta dönebilmem çok önemliydi. Galibiyetle dönmek beni ayrıca mutlu ediyor." dedi.



Peres ayrıca, "Sarı kart aslında dönüşüm için bir ödül oldu. Hakem ufak bir ödül vermiş oldu. Yeni takım arkadaşlarım var, oynayarak birbirimizi daha fazla tanıyacağız. Bugün çok önemliydi kazanmak. Eksik kalan detaylar vardı son haftalarda onları yapabildik. Mutlu edici bir gece oldu hepimiz adına." ifadelerini kullandı.





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