Paylaşım yaklaşık 1,5 milyon kez izlendi

Trabzonspor'un Portekizli oyuncusu Joao Pereira'nın, belediye hoparlöründen yaptığı anonsla vatandaşları Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazartesi günü oynayacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına davet ettiği görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi gördü.Bordo-mavili kulüp tarafından hazırlanan, hem kulübün hem de Pereira'nın sosyal medya hesaplarından paylaşılan video, taraftarın ilgisini çekti.Şehrin bazı noktalarındaki görüntülü reklam panolarından da yayımlananbaşlıklı videoda tecrübeli defans oyuncusu, belediye anons merkezinden vatandaşlara Türkçe çağrıda bulundu.Pereira, anonsundaifadelerini kullandı.Trabzonspor Kulübü Genel Müdür Yardımcısı Ulaş Özdemir, yaptığı açıklamada, kulübün hazırladığı videoya gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını söyledi.Pereira'nın taraftara çağrıda bulunduğu videonun ardından Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının bilet satışlarında artış olduğunu belirten Özdemirdiye konuştu.Özdemir, videonun TS Clup ürünlerinin satışına da katkısı olduğuna dikkati çekerek,değerlendirmesini yaptı.