Pereira'ya Fenerbahçe'den sonra bir şok daha

Fenerbahçe'den gönderilen Portekizli teknik adam Vitor Pereira Brezilya temsilcisi Flamengo'nun gündemine gelmişti. Ancak Pereira koltuğa oturan isim olmadı.



Brezilya ekibi Flamengo Polonya milli takımından ayrılan Paulo Sousa ile anlaştığını resmi olarak açıkladı. Bir süredir teknik direktör arayışında olan Brezilya ekibinde favori isimlerden biri ise Benfica'nın yollarını ayırdığı Jorge Jesus'tu. Portekizli teknik adamın takımın başına geçebileceği konuşulurken Paulo Sousa'nın Flamengo'nun başına gelmesi sürpriz olarak nitelendirildi.



Pereira tercih edilmedi



Fenerbahçe'nin gönderdiği Vitor Pereira Flamengo'nun teknik direktörlük adayları arasında gündeme gelmişti. Pereira'nın Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından Brezilya ekibinin hoca adaylarından biri olmuştu. Ancak Portekizli teknik adam Flamengo için tercih edilmedi.



İkinci Pereira dönemi



Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın ikinci döneminde Süper Lig'de oynadığı maçlarda 1,8 puan ortalaması yakaladı.



Sarı-lacivertliler, Portekizli çalıştırıcı yönetiminde çıktığı 17 lig maçında 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Hanesine 28 puan yazdırabilen Fenerbahçe, 17 hafta sonunda lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde 5. sırada yer aldı.



Bu müsabakalarda 28 gol atan sarı-lacivertli ekip, kalesinde ise 22 gol gördü.



