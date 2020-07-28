Pereira: 'Van Dijk'i sevmiyorum, çok kibirli'

Manchester United'in oyuncusu Andreas Pereira, Liverpoollu Van Dijk'i kibirli olmakla suçladı.



Liverpool son iki sezonda önce Şampiyonlar Ligi ardından bu sezon Premier Lig zaferleri ile birçok futbolseverin övgüsünü kazandı.



Yine de bu durum Manchester Unitedli Andreas Pereira için geçerli değil. Brezilyalı orta saha, rakipleri arasında en kibirli olan isim olarak Van Dijk'i gösterdi.



Yootube katıldığı bir röportajda konuşan 24 yaşındaki oyuncu; "Dürüst olmak gerekirse Van Dijk'i hiç sevmiyorum. Sahada onunla karşı karşıya geldim. İyi bir oyuncu ve saygı duyuyorum ama gerçekten kibirli." dedi.



"MANCHESTER'DE MUTLUYUM"



Manchester United'in Sancho transferinde takas olarak kullanılması gündemde olan Pereira; "Her gün söylentileri duyuyorum. Ben burada ailemle beraber mutluyum. Sezon sonunda değerlendireceğiz." dedi.



Pereira, bu sezon Kırmızı Şeytanlar ile çıktığı 39 maçta takımına 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.



