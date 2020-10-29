Pereira: "Trabzonspor her zaman zirveye oynar"

Bordo-Mavililer'in en tecrübeli ismi ve aynı zamanda kaptanı Joao Pereira, takımı ayağı kaldırmak için çalışıyor.

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Pereira: 'Trabzonspor her zaman zirveye oynar'
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29 Ekim 2020 09:56
Bordo-Mavililer'in en tecrübeli ismi ve aynı zamanda kaptanı Joao Pereira, takımı ayağı kaldırmak için elinden geleni yapıyor.

Trabzonspor'a yeni katılan yabancı oyuncular başta olmak üzere arkadaşlarıyla sık sık görüşen Pereira'nın, "Trabzonspor her zaman zirveye oynar. Ligdeki durum bize yakışmıyor. Bu takımı ayağa kaldıracak olan bizleriz" dediği öğrenildi. Fırtına'nın ilk etapta hedefi, yarınki Kasımpaşa maçını kazanıp beyaz bir sayfa açmak.

 



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