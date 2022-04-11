Pereira: 'Tanrı bizi sevdiğimiz iş için kutsadı'

Corinthians Teknik Direktörü Vitor Pereira, Botafogo karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunurken, taraftarın tutkusu karşısında şaşkınlık yaşadığını söyledi.



3-1 kazandıkları karşılaşmanın ardından açıklama yapan Portekizli teknik adam, "Bu şampiyonanın öğrendiğim bir karakteristik özelliği var. Rio'ya Botafogo ile oynamaya geldiğimizde 40 binin üzerinde coşkulu seyirci vardı, bunu Portekiz'de sadece büyük maçlarda görürüz. Burada ise birçok kez gördüm." dedi.



"ORTAM KOLAY DEĞİL"



Pereira, ligin özelliklerini daha iyi anlamaya çalıştığını belirterek, "Ortam kolay değil, lig kolay değil, maçlar arasındaki süre uzun değil. Takımın rekabetçi kalmasını sağlamaya, ligi anlamaya ve takımı ligin özelliklerine iyi bir şekilde adapte etmeye çalışıyorum" açıklamasını yaptı.



"TANRI BİZİ KUTSADI"



53 yaşındaki teknik adam, Libertadores Kupası'nda Always Ready karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyet ve taraftarın baskısı için de konuşurken, "Takımı saygı sınırları içerisinde suçlamak benim ve oyuncular için önemlidir. Hafta boyunca çalışan ve maça gitmek için para biriktiren, masada yiyecek sıkıntısı çeken, yoksul insanları temsil ediyoruz. Bu konu hakkında konuştuk. Tanrı bizi sevdiğimiz işi yapmamız için kutsadı ve bunun için para alıyoruz. Birçok insanı, milyonlarca insanı, farklı insanları temsil ettiğimizi unutamayız, bu bizim sahaya çıkardığımız ruh." şeklinde konuştu.









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