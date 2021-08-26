Pereira'nın tek tesellisi forvetinin olması!

Helsinki ile oynanan ilk maçta 12 yerine 6 yedeği olan Fenerbahçe'de bu kez bu sayı 7! Enner Valencia ve Mert Hakan döndü ama bu kez de ilk karşılaşmada sakatlanan Novak ve İrfan yok. Pereira'nın tek tesellisi bu kez forvetinin olması.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Pereira'nın tek tesellisi forvetinin olması!
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26 Ağustos 2021 12:33
Enner Remberto Valencia Lastra
Enner Remberto Valencia Lastra
Fenerbahçe
Fenerbahçe, Play-Off turundan başladığı Avrupa Ligi'nde ciddi anlamda kadro sıkıntısı çekiyor. Helsinki ile oynanan ilk maçta Vitor Pereira'nın elinde forvet yoktu. Bu nedenle Zajc ve İrfan değişerek bu bölgede görev yaptı. Ayrıca eskiler nedeniyle kulübede 12 yerine 6 oyuncu oturmuş, bunların 2'si kaleciler Berke ve Ertuğruş olmuştu.

Sarı-Lacivertliler için bugünkü rövanşta da işler pek düzelmedi. Enner Valencia ve Mert Hakan takıma döndü. Bu kez de Kadıköy'deki karşılaşmada sakatlanan Novak ve İrfan görev yapamayacak.

Pereira'nın tesellisi forvetinin olması

Vitor Pereira için en önemli teselli, Valencia sayesinde bu kez gerçek bir forvetle sahaya çıkacak olması.

Genç Fatih kadroda
Sarı-Lacivertliler'de ilk karşılaşmadan farklı olarak Helsinki'ye götürülen diğer isim de altyapıdan yetişen 18 yaşındaki Fatih Yiğit Şanlıtürk oldu.  

 

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