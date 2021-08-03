Pereira'nın Caulker raporu: 'Rotasyon olur'

Fenerbahçe'nin yeni teknik patronu Vitor Pereira, özellikle üçlü savunma kurgusunu denemesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Pereira, Tisserand gibi umutların kesildiği bir isimden hazırlık döneminde verim almayı başardı.



Ancak tecrübeli çalıştırıcı, beklentilerin çok olduğu Steven Caulker'da hayal kırıklığı yaşadı. Pereira, Caulker hakkında olumsuz rapor hazırladı. Kendisi göreve gelmeden önce, 'Fenerbahçe'nin yeni savunma bakanı' sloganıyla transfer edilen İngiliz tecrübe, Portekizli hocanın tedrisatından geçemedi.



SZALAI'YE TEKLİF VAR AMA…

Pereira'nın, ilk 11 oyuncusu olarak düşünmediğini yöneticilere ilettiği Steven Caulker'ı rotasyonda kullanabileceğine dair bir değerlendirme yaptığı ortaya çıktı. Bu durumla birlikte teknik heyet, as kadroyu zorlayacak bir stoperin alınmasını istedi. Söz konusu yeni transferin ekstra maliyet getireceği konuşuluyor. Edinilen bilgilere göre Attila Szalai'ye gelen bir transfer teklifi de bu nedenle reddedildi. Ayrıca B.Dortmund'un Macar stopere 12 milyon Euro önerdiği, Fenerbahçe'nin ise kapıyı 20 milyon Euro'dan açtığı ifade edildi.



PEREIRA'NIN ÖNCELİĞİ SAVUNMA

Vitor Pereira, takım savunmasına eğildi. Son iki maçta yenilen goller nedeniyle takımına video-analiz hazırlayan Pereira, savunmada alınacak önlemleri anlattı. Savunma kurgusu çalışmaları da hız kazandı. Portekizli, oyuncularına topsuz oyun yerleşimi ve baskısını uygulatmak istiyor.



