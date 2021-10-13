Pereira'nın çarpıcı derbi rakamları!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın kariyeri boyunca çıktığı derbi maçlardaki performansı göz kamaştırıyor. Portekizli hoca 22 derbinin 12'sini kazanırken sadece 4 kez kaybetti.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Pereira'nın çarpıcı derbi rakamları!
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13 Ekim 2021 09:39
Sezonun ilk derbisinde pazar akşamı Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de tüm hesapler galibiyet üzerine kurulmuş durumda.

Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler bu maçı kazanarak zirvede kalmayı hedeflerken teknik patron Pereira'nın da derbi karnesi herkesin cesaretini artırıyor.

DERBİ KARNESİ OLDUKÇA BAŞARILI

Vitor Pereira kariyeri boyuncu Porto, Olympiakos, Fenerbahçe ve Çin'in Shanghai Shenhua takımlarında toplam 22 derbi maça çıktı. Portekizli teknik adam, bu derbilerin 12'sinden zaferle ayrılmayı başardı.

22 MAÇTA 4 YENİLGİSİ VAR

Pereira bu derbilerin sadece 4'ünden puansız olarak ayrıldı. Pereira, pazar günü konuk olacağı Trabzonspor'a karşı ise kariyerinde 2 kez Fenerbahçe'nin başında sahaya çıktı.

TRABZON'A KARŞI 2'DE 2 YAPTI

Pereira bu maçların ikisinden de galip çıkmayı başardı. Fenerbahçe camiasının şu andaki tek isteği Vitor Pereira'nın derbi maçlardaki performansının pazar akşamı da devam etmesi. 


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