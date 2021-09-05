Pereira istedi yönetim aldı: Agresif ve mücadeleci

Sarı-lacivertliler, Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda sürpriz bir transfer daha gerçekleştirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Pereira istedi yönetim aldı: Agresif ve mücadeleci
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05 Eylül 2021 11:35
Hafta içi Alman oyuncular Mergim Berisha ve Max Meyer'i renklerine bağlayan Fenerbahçe, dün de sürpriz bir ismi daha kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Vitor Pereira'nın raporuyla Portekiz'de Estoril Praia forması terleten orta saha Miguel Crespo'yu transfer etti.

Asıl mevkisi merkez orta saha olan 24 yaşındaki futbolcu, sol açıkta da görev yapabiliyor. Bu sezon Portekiz'de Estoril Praia formasıyla 3 maçta ter döken Crespo, 1 gol kaydetti.

AGRESİF VE MÜCADELECİ
Kariyerinde daha önce Braga, Merelinense, Neves ve Feirense takımlarında forma giyen Miguel Crespo 24 yaşında ve orta sahada görev yapıyor. 1.83 boyundaki oyuncu geçen sezon Estoril Praia ile ikinci ligde 30 maçta 5 gol attı, 3 asist yaptı. Bu sezon takımı birinci lige çıkarken 3 maçta görev aldı. 15 ikili mücadele kazanan tecrübeli oyuncu, pes etmeyen ve agresif oyun tarzıyla biliniyor.

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