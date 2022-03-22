Fenerbahçe'de Miguel Crespo rüzgârı esiyor... Eski teknik direktör Pereira'nın tavsiyesiyle kadroya dahil olan Portekizli oyuncu, İsmail Kartal'la birlikte performans zirvesini yakaladı.



Pereira döneminde sadece 2 kez sahada 90 dakika kalan Crespo, 10 maçlık Kartal döneminde ise 7 maçın 90 dakikasında forma giydi. Bu 10 karşılaşmanın birinde sakat, birinde ise cezalıydı. Bu süreçte 2 asist yapan 25 yaşındaki futbolcu, Konyaspor maçında Pelkas'a gol attırıp galibiyette önemli rol oynadı. Yaptığı asistin yanında Crespo, istatistikleriyle de maça damga vurdu. 79 pasın 76'sında isabet sağlayan Portekizli, 5 yerde müdahale, 5 pas arası, 4 dribling, 3 anahtar pas, 1 asist ve 11 sahipsiz top alma gibi rakamlarla dikkat çekti.





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