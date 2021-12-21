Pereira için o iddia: "Futbolculara söylemişti"

Fenerbahçe'de yolların ayrıldığı Vitor Pereria'nın, gönderileceğini tahmin ettiği ve bu durumu bazı futbolculara söylediği iddia edildi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Pereira için o iddia: 'Futbolculara söylemişti'
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21 Aralık 2021 11:30
Beşiktaş derbisinin ardından gece geç saatlere kadar statta toplantı yapan Fenerbahçe yönetimi, Teknik Direktör Vitor Pereira'nın geleceğini masaya yatırdı. Dün bir kez daha toplanan sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç ile yöneticiler, Portekizli hocanın ipini çekti.

'FUTBOLCULARA SÖYLEDİ' İDDİASI

Takımdan gönderileceğini tahmin eden Pereira'nın bu durumu bazı futbolculara söylediği iddia edildi. Oyunculara, yönetimin kendisini istemediğini aktaran Portekizli hocanın derbi sonrası bir bakıma takımla vedalaştığı belirtildi. 


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