Pereira için o iddia: 'Futbolculara söylemişti'

Beşiktaş derbisinin ardından gece geç saatlere kadar statta toplantı yapan Fenerbahçe yönetimi, Teknik Direktör Vitor Pereira'nın geleceğini masaya yatırdı. Dün bir kez daha toplanan sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç ile yöneticiler, Portekizli hocanın ipini çekti.



'FUTBOLCULARA SÖYLEDİ' İDDİASI



Takımdan gönderileceğini tahmin eden Pereira'nın bu durumu bazı futbolculara söylediği iddia edildi. Oyunculara, yönetimin kendisini istemediğini aktaran Portekizli hocanın derbi sonrası bir bakıma takımla vedalaştığı belirtildi.



