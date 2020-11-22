Pereira: 'Hocamızın fikirlerine adapte olmaya çalışıyoruz'

Trabzonsporlu futbolcu Pereira, Erzurumspor'u 1-0 yendikleri maçı değerlendirdi.



Erzurumspor karşısında takım olarak iyi savunma yaptıklarının altını çizen Pereira, "Erzurumspor karşısında takım halinde oynamayı başardık, herkes birbirine yardımcı oldu, takım savunmasını da iyi yaptık ve kazandık. Erzurumspor karşısında başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bundan sonra da takım halinde iyi savunmaya ve herkes birbiri için oynamaya devam etmeli" dedi.



Abdullah Avcı dönemi hakkında da konuşan Joao Pereira: Yeni bir hocamız var. Hocamızın yeni fikirleri var. Onlara adapte olmaya çalışıyoruz. Ancak milli aradan dolayı çok fazla birlikte çalışmaya fırsat bulamadık. Zaman geçtikçe çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.



