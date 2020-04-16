Pereira: 'Hedefimiz şampiyonluk ama şu an önemli olan sağlık'

Liglere ara verilirken Trabzonspor'un Portekizli yıldızı Joao Pereira ülkesine gitmek yerine Türkiye'de kaldı. Ülke basınına konuşan oyuncudan satır başları şöyle:
"EVDEN DIŞARI ÇIKMIYORUM"
"Salgın başladıktan hemen sonra evden dışarı çıkmamaya başladım. Portekiz'deki ailemi de bu konuda uyardım. Kurallara harfiyen uyuyorum. Normal yaşantımdan farklı olarak oğlumu sabah kahvaltısında görme şansım oldu. Evde kahvaltı yapabiliyor ve mutfağı kirletebiliyorum"
"ŞAMPİYONLUK ÖNEMLİ AMA..."
"Portekiz'deki haberleri de takip etmeye çalışıyorum. 6 yaşından beri futbol oynuyorum ve takım arkadaşlarımla birlikte olmamak biraz endişe verici. Şampiyonluk hedefimiz ancak şu an daha önemlisi sağlık."
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"EVDEN DIŞARI ÇIKMIYORUM"
"Salgın başladıktan hemen sonra evden dışarı çıkmamaya başladım. Portekiz'deki ailemi de bu konuda uyardım. Kurallara harfiyen uyuyorum. Normal yaşantımdan farklı olarak oğlumu sabah kahvaltısında görme şansım oldu. Evde kahvaltı yapabiliyor ve mutfağı kirletebiliyorum"
"ŞAMPİYONLUK ÖNEMLİ AMA..."
"Portekiz'deki haberleri de takip etmeye çalışıyorum. 6 yaşından beri futbol oynuyorum ve takım arkadaşlarımla birlikte olmamak biraz endişe verici. Şampiyonluk hedefimiz ancak şu an daha önemlisi sağlık."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın