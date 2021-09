Pereira: 'Dünyanın en iyileri de penaltı kaçırıyor'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Frankfurt ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.



İyi oynadıklarını belirten Pereira, "Fenerbahçe taraftarları takımlarıyla gurur duyuyorlardır. Frankfurt'u baskı altına aldık, kendi oyunumuzu oynadık, son dakikada kazanabilirdik. Böylesine güçlü bir takıma karşı böylesine bir atmosferde oynamak kolay değil." dedi.



Gruptaki durumu değerlendiren Portekizli hoca, "Çok çekişmeli bir gruptayız, kolay olmayacak. Takımımın gerekli olan kalitesi ve hırsı var her maçta 3 puan için" ifadelerini kullandı.



Son dakikada Pelkas'ın kaçırdığı penaltı için de fikirleri sorulan Pereira, "Pelkas'ın o penaltıyı atacak kalitesi var ama dünyanın en iyi futbolcuları da penaltı kaçırıyor. Biz bir aileyiz, penaltıyı birlikte kaçırdık, kazandığımızda da, penaltı kaçtığında da beraberiz" diye konuştu.



"TRİBÜNDE TARAFTAR OLSAYDIM TAKIMIMLA GURUR DUYARDIM"



Pereira maçun ardından ligi düşünmeye şimdiden başladıklarını belirterek, "Şimdi beynimizdeki çipi değiştirip pazar günü oynayacağımız maç için toparlanmamız gerekiyor. Oyuncularımın ortaya koyduğu karakter ve kazanma hırsı nedeniyle çok mutluyum." sözlerini kullandı.



Taraftarları mutlu eden bir oyun oynadıklarını belirten Portekizli hoca, "Taktiksel ve teknik anlamda beklediğimiz seviyedelerdi. Bu maçı izleyen taraftarlar için iyi bir maç olduğunu düşünüyorum. Tribünde bir taraftar olsaydım, takımımla gurur duyardım. Maç içinde bazı anlarda kaliteli oynarsınız, mümkün olmadığında savaşmanız gerekir. Bugün takımımdan her şeyi gördüm. Ruh, kalite, her şeyi gördüm. Takım ruhunu gördüm ki oyuncularımdan en çok istediğim bu." sözlerini sarf etti.



"MESUT'UN TOPA İHTİYACI VAR"



Mesut Özil'in oyunuyla ilgili görüşleri sorulan 53 yaşındaki antrenör, "Bu maç gerçekten temposu yoğun bir maçtı, Mesut da kondisyonunu arttırmaya çalışıyor. Onun topa ihtiyacı var, başkalarının göremediklerini görüyor. Bugünkü oyun çok geçişli, hızlıydı. Onun için çok kolay değildi ama oynadığı sürede çok iyi oynadı. Takım ruhunu ortaya koydu defans anlarında. Sahadaki oyuncuların sadece top geldiğinde değil, topsuz oyunda da takım ruhunu göstermesi gerekir, bu benim için önemli. Mesut da bunu yaptı." açıklamasını yaptı.



Mesut Özil'e tribünlerden gelen tepkiyle ilgili ise Pereira, "Taraftarların reaksiyonu bizim kontrol edebileceğimiz bir şey değil. Bu tarz şeyleri konuşarak vakit harcamamalı ve maça odaklanmalıyız." diye konuştu.



"ONLARIN DA ŞANSI VARDI"



Pereira rakiplerinin de kazanma şansı olduğu ortada bir maçı geride bıraktıklarını kaydederek "Maç berabere bitti, o yüzden 1 puan aldık diye bakıyorum. Son dakikada gol atabilirdik ama onlar da atabilirdi. Taraftarlar bugün son dakikaya kadar kimin kazanacağını bilemedi, ortada bir maçtı. Onların da şansı vardı. Deplasmanda aldığınız 1 puan, 1 puandır. Önümüzdeki maçta 3 puan için elimizden geleni yapacağız." sözlerini kullandı.



PEREIRA İLE GAZETECİ ARASINDA İLGİNÇ DİYALOG



Vitor Pereira'dan gazeteciye: "Dün bana Frankfurt 3-4-1-2 oynayacak dedin, bilgilerine dikkat et arkadaşım. Türk müsünüz, Alman mısınız, bu bizim aleyhimize olurdu. Oyuncularıma 3-4-1-2 oynayacaklar desem ne olurdu, sizi teknik ekibimden çıkarıyorum, vereceğiniz bilgilere ihtiyacım yok."



Penaltıyı atmak için topu eline alan Pelkas'a kendisinin müsade ettiğini belirten Pereira, "İçeride ya da dışarıda oynamamızın önemi yok, aynı mentalite ile çıkıyorum. İki penaltıcı belirlemiştik, ikisi de oyundan çıkmıştı. Pelkas penaltıyı yaratıp, topu da alınca, sorumluluk alınca benim için bitmiştir, karar verilmiştir. Futbol böyledir, bazen fantastik gol atarsınız, bazen en iyiler penaltı kaçırır. Soyunma odasında gördüğüm şey herkesin aile gibi olduğuydu, benim de hoca olarak istediğim şey bu. Bazen teknik ve taktikten önemlisi doğru bir takım ruhu yaratmaktır." diyerek sözlerini noktaladı.