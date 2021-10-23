Pereira'dan Serdar Dursun'a 'hazır ol' emri

Vitor Pereira, Alanyaspor maçı için Serdar Dursun'u hazırlıyor. Bunun yanında Avrupa Ligi'ndeki Antwerp maçında 2. yarıda oyuna giren Rossi'nin 11'e döneceği, cezalı Kim'in yerine de Serdar'ın oynayacağı öğrenildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Pereira'dan Serdar Dursun'a 'hazır ol' emri
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23 Ekim 2021 13:15
Serdar Dursun
Serdar Dursun
Fenerbahçe
Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'a deplasmanda 3-1 yenilerek liderliği rakibine kaptıran Fenerbahçe'de yeni bir serinin hesapları yapılıyor.

Teknik direktör Vitor Pereira, Alanya maçında bazı değişiklikler yapacağı ve Serdar Dursun'u 11'de oynatmayı planladığı öğrenildi.

Bunun yanında Avrupa Ligi'ndeki Antwerp maçında 2. yarıda oyuna giren Rossi'nin 11'e döneceği, cezalı Kim'in yerine de Serdar'ın oynayacağı öğrenildi.  

 

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