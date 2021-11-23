Pereira'dan Kim Min-Jae'ye özel tebrik

Galatasaray derbisinde 2 topu çizgiden çıkarttı, 6 atak uzaklaştırdı, 4 pas arası yaptı... Kim Min-Jae, geldiği günden bu yana ilk kez 4'lü savunmada görev yaptı, ancak yine kusursuz bir performans sergiledi.Tisserand ile iyi bir uyum sağlayan Güney Koreli yıldız, özellikle çizgiden çıkarttığı iki topla, en az gol atan Mesut ve Crespo kadar galibiyette pay sahibi oldu. Mücadelenin ardından tüm takım ve Vitor Pereira, 24 yaşındaki stoperi özel olarak tebrik etti.