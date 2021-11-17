Pereira'dan derbi talimatı: "Sağdan vur"

Fenerbahçe, Galatasaray'ın sol beki Van Aanholt'un savunma zaaflarını değerlendirmeye kararlı. Pereira, hücum organizasyonlarını sağ kanattan yapacak bir strateji planlıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Pereira'dan derbi talimatı: 'Sağdan vur'
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17 Kasım 2021 09:15
Mesut Özil
Mesut Özil
Fenerbahçe
Sarı-Lacivertliler, Cim Bom'un sol beki Van Aanholt'un savunma zaaflarını değerlendirmeye kararlı. Pereira, hücum organizasyonlarını sağ kanattan yapacak bir strateji hazırlıyor.

Teknik ekibin detaylı analizlerinde Galatasaray'ın zayıf bölgesi olarak savunmanın solu belirlendi. Van Aanholt'un defansif anlamda yaşadığı zaaflar, Sarı- Lacivertliler'in bu bölgeye yoğunlaşmasını sağladı. Vitor Pereira, bugünden itibaren başlayacak olan taktik çalışmalarda bu konunun üzerinde durmayı planlıyor. Hücum organizasyonları daha çok sağ taraftan yapılmaya çalışılacak. Portekizli çalıştırıcı, oyun kurma görevini üstlenen Mesut Özil ve İrfan Can'dan mümkün olduğunca sağ tarafa yakın oynamalarını isteyecek. Sarı- Lacivertliler ayrıca mümkün olduğunca Van Aanholt'un arkasına sarkma girişimlerinde bulunacaklar.

Hücumda ani pres

Çalışmalarda ayrıca Ferdi, Rossi, Pelkas gibi sol tarafta oynayabilen isimler de arka bölümden ceza sahasına giriş denemelerinde bulunacak. Derbide bu şekilde Galatasaray savunmasının dengesi bozulmaya çalışacak. Vitor Pereira, derbide genelde yarı sahada rakibi bekleyerek oynamayı planlıyor. Ancak Cim Bom'un geriden oyun kurarken yaşadığı sıkıntılar nedeniyle belli bölümlerde, kaleye yakın yerlerde top kapmak için ani presle savunma hataya zorlanacak. 


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