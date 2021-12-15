Pereira, Brezilya'ya; Bilic, Fenerbahçe'ye doğru

Fenerbahçe'de eleştiri oklarının hedefi olan, Gaziantep FK karşısında alınan 3-2'lik yenilgi sonrası da iyice topun ağzına gelen teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılacağı iddia edildi.



Portekizli çalıştırıcının, ilk yarının bitimine kalan 3 karşılaşmada (Beşiktaş, Karagümrük (d), Yeni Malatyaspor) takımın başında olacağı belirtilirken daha sonra ayrılıp, Brezilya ekiplerinden Flamengo'ya gideceği bildirildi. Sarı-lacivertli yöneticilerin Pereira'dan boşalan koltuğa getireceği isim de kulislerde konuşuluyor.



OCAKTA İŞBAŞI YAPACAK



Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre; Sezon başında da temasa geçilen ancak Çin kulübü Beijing Guoan ile olan sözleşmesini sonlandıramayan Slaven Bilic'te bu kez mutlu sona ulaşıldığı ifade edildi. 53 yaşındaki Hırvat çalıştırıcının, ocakta göreve başlayacağı aktarıldı.



BİR YORUM:

"BILIC ÇOK DAHA İYİSİNİ YAPAR"



GÜRCAN BİLGİÇ: "Yeni gelen isim sadece takımı değil, taraftarı da yönetmek zorunda. Bilic'in ismi geçiyor, gelirse çok daha iyisini yapar."









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