Pereira: "Bizden rahatsız oluyorlar"

Trabzonsporlu Pereira, Ankaragücü maçını değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Pereira: 'Bizden rahatsız oluyorlar'
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27 Haziran 2020 23:40
Trabzonsporlu Pereira, Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un başarısından dolayı bazılarının rahatsız olduğunu vurgulayan Pereira, "Trabzonspor'un kazandığı bir puan değil, kaybettiği iki puan var. Bize verilen penaltı penaltı değil. Trabzonspor'un başarısı bazılarını rahatsız etmeye başladı ancak şunu bilsinler ki biz onları rahatsız etmeye devam edeceğiz ve son ana kadar şampiyonluk yarışında olacağız" dedi.



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