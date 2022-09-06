Pereira: 'Ahlaki değerlerimiz çatıştı'

Corinthians Teknik Direktörü Vitor Pereira, Sao Paulo'da düzenlenen bir etkinliği katıldı ve Robin van Persie için de konuştu.



Pereira, Fenerbahçe'yi ilk çalıştırdığı 2015-2016 sezonunda sorun yaşadığı Hollandalı eski futbolcunun kişiliğinin kendisi için hoş olmadığını söylerken, Van Persie'nin teknik direktör ile ilişkisinde çok saygılı görünmediği söyledi.



Portekizli teknik adam, "Robin van Persie ile ahlaki değerlerimiz çatıştı. Burnu havada olan biriyle uğraşmakta zorluk yaşadım. Ama bu bir deneyim oldu. Ben temizlik personeline farklı davranan biri değilim, ben böyle biriyim. Eğer bana karşı saygısızlık yaparsanız, bu ahlaki değerlerim ile çatışır. Kariyerimde bu başıma birkaç kez geldi" ifadelerini kullandı.





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