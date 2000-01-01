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Perdue: "Jordan sadece beni değil, bir sürü kişiyi yumrukladı"

Eski Chicago Bulls oyuncusu Will Perdue, Michael Jordan'ın Bulls antrenmanları sırasında onu ve daha fazla takım arkadaşını yumrukladığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski Chicago Bulls oyuncusu Will Perdue, Michael Jordan'ın Bulls antrenmanları sırasında onu ve daha fazla takım arkadaşını yumrukladığını söyledi.

Jordan'ın bilinen rekabetçiliği çok yüksek seviyede olduğu için, antrenmanlar sırasında bile ortaya çıkıyordu ve eski takım arkadaşlarından biri olan Perdue, MJ'in bir kez antrenman sırasında onu yumrukladığını itiraf etti.

Üstelik, Perdue, Jordan'ın eşsiz rekabetçiliğinin tek kurbanı olmadığını da söyledi:

"Yumrukladı evet, ve sadece beni de değil. Antrenmanlarımız bu denli rekabetçiydi. Tek kavga o değildi, sayısız kavgalardan biriydi. Ancak Michael Jordan'ı içerdiği ve büyük bir sorun haline geldiği için sızdırılmıştı. Ve komik olan şey, bunun gerçekleştiği o antrenmanda, bizi ayırmışlardı ve yeniden bir araya gelip, antrenmana devam etmiştik. Bitirmemiştik yani. Bunun gibi şeyler yaygındı, çünkü antrenmanlarımız bu denli rekabetçiydi."

Perdue, olayı kişisel olarak almamış gibi görünüyordu ve ona göre, bu, Bulls içindeki birçok sürtüşmeden sadece bir tanesiydi.


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