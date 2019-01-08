Pepe'nin yeni takımı belli oldu

Beşiktaş ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Pepe, Monaco, Wolverhampton ve Arap takımları ile görüşürken sürpriz bir karar verdi ve Porto'ya imza attıPorto ile kısa bir süre önce görüşen Pepe, eski takımının teklifini kabul etti ve 2021 yılına kadar anlaşmaya vardı. 35 yaşındaki futbolcunun tam 12 yıl sonra eski takımına kavuştuğu bildirildi.Öte yandan Portekiz basınında Pepe'nin Beşiktaş'tan aldığının çok altında bir maaşa imza attığı ve birçok teklif arasından bu tercihi yaptığı vurgulandı2007 yılında Porto'dan 30 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Pepe, Beşiktaş'ta 1.5 sezon geçirmişti.