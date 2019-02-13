  •  
    "İstanbul'a Galatasaray'ı yenmek için geldik ve..."
  •  
    Talisca'dan Benfica için flaş Galatasaray uyarısı!
  •  
    ...Ve YASAKLI hakemler! Hangi takımlara yoklar?
  •  
    İşte Terim'in yeni sezon için istediği ilk transfer
  •  
    Beşiktaş'ın A ve B planı; Sürpriz gelişmeler var!

Pepe'den taraftara mesaj; "Turdan eminiz"

Şampiyonlar Ligi'nde Roma'ya deplasmanda 2-1 mağlup olan Porto'da savunma oyuncusu Pepe, turu geçeceklerinden emin olduğunu söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Pepe'den taraftara mesaj; 'Turdan eminiz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Şubat 2019 07:29
Porto'nun tecrübeli stoperi Pepe, Şampiyonlar Ligi'nde Roma'ya 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendirerek sözlerine başlayan Pepe, "Maçın ikinci yarısına iyi başladık. Ancak beklediğimiz hatalar yaptık ve bundan faydalandılar" dedi.

"GEÇEBİLECEĞİMİZE EMİNİZ"

Rövanş maçından umutlu olduğunu vurgulayan Portekizli savunma oyuncusu, "Turu geçmek halen bizim elimizde. Evimizdeki maçta turu geçebileceğimize eminiz. Yaptığımız iyi ve kötü şeylere çalışmalıyız. Böylece evimizdeki maçta daha az hata yapabiliriz." şeklinde konuştu.

"SEVİNÇ YAŞATAMADIK AMA..."

Pepe sözlerini "Buraya gelen taraftarlarda 90 dakika boyunca susmadı ve kusursuz destek verdi. Onlara zafer sevinci yaşatamadık ancak kendimize tur için güveniyoruz" ifadeleriyle tamamladı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için