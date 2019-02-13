Pepe'den taraftara mesaj; 'Turdan eminiz'

Porto'nun tecrübeli stoperi Pepe, Şampiyonlar Ligi'nde Roma'ya 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Maçı değerlendirerek sözlerine başlayan Pepe, "Maçın ikinci yarısına iyi başladık. Ancak beklediğimiz hatalar yaptık ve bundan faydalandılar" dedi.
"GEÇEBİLECEĞİMİZE EMİNİZ"
Rövanş maçından umutlu olduğunu vurgulayan Portekizli savunma oyuncusu, "Turu geçmek halen bizim elimizde. Evimizdeki maçta turu geçebileceğimize eminiz. Yaptığımız iyi ve kötü şeylere çalışmalıyız. Böylece evimizdeki maçta daha az hata yapabiliriz." şeklinde konuştu.
"SEVİNÇ YAŞATAMADIK AMA..."
Pepe sözlerini "Buraya gelen taraftarlarda 90 dakika boyunca susmadı ve kusursuz destek verdi. Onlara zafer sevinci yaşatamadık ancak kendimize tur için güveniyoruz" ifadeleriyle tamamladı.
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Maçı değerlendirerek sözlerine başlayan Pepe, "Maçın ikinci yarısına iyi başladık. Ancak beklediğimiz hatalar yaptık ve bundan faydalandılar" dedi.
"GEÇEBİLECEĞİMİZE EMİNİZ"
Rövanş maçından umutlu olduğunu vurgulayan Portekizli savunma oyuncusu, "Turu geçmek halen bizim elimizde. Evimizdeki maçta turu geçebileceğimize eminiz. Yaptığımız iyi ve kötü şeylere çalışmalıyız. Böylece evimizdeki maçta daha az hata yapabiliriz." şeklinde konuştu.
"SEVİNÇ YAŞATAMADIK AMA..."
Pepe sözlerini "Buraya gelen taraftarlarda 90 dakika boyunca susmadı ve kusursuz destek verdi. Onlara zafer sevinci yaşatamadık ancak kendimize tur için güveniyoruz" ifadeleriyle tamamladı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın