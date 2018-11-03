"DAHA İYİ OLMAK İÇİN ÇALIŞMAK GEREK"

Önlerinde birçok maç olduğunu ifade eden Pepe, "Bu maçı kaybettik ama üzülerek yaşamayız. Kafamızı kaldırıp önümüze bakmamız lazım. Hala önümüzde birçok maç var. Lig uzun bir maraton. Hala daha iyi olabiliriz. Daha iyi olmak için de çalışmak gerekir. Alçak gönüllü bir şekilde, kazanma ruhuyla beraber, takım olarak hep beraber çalışmamız ve seviyemizi yükseğe çekmemiz gerekiyor" dedi.



"MAÇIN GENELİNDE ÜSTÜN OLAN TARAF BİZDİK"



Maçın genelinde üstün taraf olduklarını söyleyen tecrübeli futbolcu, "Maça iyi başlamadık ama maçın genelinde üstün olan, topa sahip olan taraf bizdik. Pozisyon üstünlüğü bizdeydi. Tabii ki onlar golü attı. Gol atmak onların bir yeteneği. Baktığımız zaman burada bırakıp, vazgeçemeyiz. Beşiktaş futbolcusu olmak bunu gerektiriyor. Belki bugün maçın başında konsantrasyon eksikliği olmuş olabilir ama geneline baktığınız zaman çok karamsar bir tablo da yok" ifadelerini kullandı.



"BEŞİKTAŞ'IN DNA'SINDA SONUNA KADAR MÜCADELE ETMEK VAR"



Zor bir ayı geride bıraktıklarını söyleyen Pepe, "Ekim ayı bizim için zor bir ay oldu. Ama bitirdik. Önceden dediğim gibi belki inişli-çıkışlı bir performans ortaya koyduk ama Beşiktaş'ın DNA'sında sonuna kadar mücadele etmek var. Biz de oyuncu grubu olarak arkadaşlarımızın daha fazla yanında duracağız. Daha fazla hatasını kapatacağız. Daha fazla çalışacağız. Alçak gönüllü bir şekilde yola yeniden başlayacağız. Bu yolu en iyi şekilde, en yukarıda bitireceğiz" şeklinde konuştu.



"BİTMİŞ BİR ŞEY YOK"



Henüz biten bir şeyin olmadığını belirten Pepe, "Maça iyi başlamadık. İlk 20-25 dakika belki konsantrasyon düşüklüğü olabilir. Tempoyu yakalayamadık. Ondan sonra maçın geneline baktığınız zaman sizde gördünüz. Yüzde 70-75 topa hakim olan, maçı kontrol eden taraf bizdik. Bitmiş bir şey yok. Üzülecek bir şey. Burada hiçbir şey bitmiyor. Lig uzun bir maraton ve devam edeceğiz" dedi.

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Pepe, Medipol Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.Karşılaşmayı değerlendiren Pepe, "Maça kötü başladık, golü yedikten sonra kontrolü ele aldık, rakip kaleye yakın oynadık ama gösterdiğimiz performans maçı kazanmaya yetmedi. Her birimiz, oyuncular olarak performansımızı yukarıya çekmeliyiz. Daha önümüzde maçlar var. Tempomuzu yükseltmemiz lazım." dedi.Açıklamalarında devam eden Pepe, "Deplasmanda başarısız olduğumuzu kabul etmemiz lazım. Çok daha fazla çalışmamız ve fedakarlık göstermemiz lazım. Futbolcu olarak alçak gönüllü ve fedakar olmalısınız. Önümüzde çok maç var, hala zamanımız var. Türkiye Ligi hatayı kaldırmıyor, cezayı kesiyorlar. Çok daha fazla çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.