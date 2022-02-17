Pepe'ye rekor ceza kapıda!

Kariyerine Porto formasıyla devam eden Beşiktaş'ın eski yıldızlarından Pepe'ye tarihi ceza geliyor. Porto'nun Sporting ile 2-2 berabere kaldığı olaylı maçta 39 yaşındaki stoperin, konuk takımın sportif menajeri Hugo Viana'ya yumruk attığı ve hakemin bunu raporuna yazdığı bildirildi.
Portekiz gazeteleri, şiddet içeren davranışlara sıfır tolerans kararı alan federasyonun, Pepe'ye 2 aydan 2 yıla kadar ceza verebileceğini bildirdi.
Deneyimli savunmacı, İspanya La Liga'da Real Madrid forması giydiği dönemde Getafe mücadelesinde yerde yatan rakibine tekme atmaktan 10 maç ceza almıştı.
Portekiz gazeteleri, şiddet içeren davranışlara sıfır tolerans kararı alan federasyonun, Pepe'ye 2 aydan 2 yıla kadar ceza verebileceğini bildirdi.
Deneyimli savunmacı, İspanya La Liga'da Real Madrid forması giydiği dönemde Getafe mücadelesinde yerde yatan rakibine tekme atmaktan 10 maç ceza almıştı.