  •  
    Mina için baş döndüren teklifi böyle duyurdular
  •  
    Egemen Korkmaz'dan transfer! Yeni takımı...
  •  
    G.Saray'dan Belhanda için cevap; 'Bonservisi...'
  •  
    Bruma'dan flaş yanıt; "G.Saray beni istedi..."
  •  
    Dinamo Kiev'in F.Bahçe çekincesi; "İstemedik"

Pepe, sağlık kontrolünden geçirildi

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Pepe, sağlık kontrolünden geçti.

Kaynak: AA
Pepe, sağlık kontrolünden geçirildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Temmuz 2018 14:00
Beşiktaş'ın Portekizli savunma oyuncusu Pepe, sağlık kontrolünden geçirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten internet sitesinde yer alan açıklamada, Acıbadem Sports'ta gerçekleştirilen kontrollerde, detaylı kan tetkikleri yapılan 35 yaşındaki futbolcunun, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği bildirildi.

Sağlık kontrolünün, akciğer ve kardiyak testleriyle tamamlandığı aktarıldı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için