Pepe, Porto ile kontrat uzatıyor

Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve uzun yıllar Real Madrid'de boy göstermiş Pepe, takımı Porto ile sözleşme uzatıyor.



37 yaşındaki stoper, Porto ile bir yıllık sözleşmeye imza atacak. Bu sezon 35 resmi maça çıkan Pepe, Porto defansında takım arkadaşlarına liderlik yapıyor.



Kariyeri boyunca 3 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Pepe, kariyerini Porto'da tamamlamayı planlıyor. Porto ile Portekiz Ligi şampiyonluğunu kazanan Pepe, takımının 17/18 sezonu ardından yeniden şampiyon olmasında önemli rol oynadı.



2017/2018 sezonunda Beşiktaş forması giyen Pepe, Şampiyonlar Ligi'nde Porto'nun da olduğu grupta yenilgisiz lider olarak üst tura çıkan takımda defansın lideriydi.



