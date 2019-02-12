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Pepe: "Porto ile hedefimiz Şampiyonlar Ligi finali"

Porto ile Roma arasında oynanacak kritik maç öncesi Pepe, basın toplantısında konuştu

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Pepe: 'Porto ile hedefimiz Şampiyonlar Ligi finali'
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12 Şubat 2019 00:56
Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılarak Porto'ya imza atan Pepe, Roma ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı öncesi basın toplantısında konutu.

35 yaşındaki Pepe, "Böylesi maçlarda en önemli faktör, takım ruhudur. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Portekiz'deki kader maçına avantajlı bir skorla gitmek, galibiyet alarak evimize dönmek istiyoruz. Yarın sahada 11'er oyuncu olacak. Porto için oynayan oyuncular ellerinden gelen her şeyi verecek. Porto, Şampiyonlar Ligi'nde kazanmaya devam etmek ve sonunda finale yükselme hedefinde." dedi.

Porto'ya geri dönüşü hakkında da konuşan Pepe, "Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilmek her zaman harika bir duygudur. Bu kulübe, bana tekrar bu şansı verdiği için teşekkür ediyorum. Porto formasıyla Roma'ya karşı oynayacağım için mutluyum." diyerek sözlerini noktaladı.

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