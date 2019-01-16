''Pepe, Porto için harika bir transfer''

Porto'nun eski futbolcularından Jorge Andrade, Portekizli yıldız Pepe transferini değerlendirdi.
2000-2002 arası Porto forması giyen Jorge Andrade, Pepe'nin mavi-beyazlı ekibin hedeflerine ualşmasını sağlayak bir transfer olduğunu dile getirdi.
Portekiz basınına Porto'yu değerlendiren Andrade, Pepe transferinin sorulması üzerine ''Pepe, Porto için, Porto'nun hedeflerine ulaşabilmesi için harika bir transfer. Daha da güçlenen Porto, hem lig hem de iki Portekiz Kupası'nın en büyük favorisi'' ifadelerini kullandı.
Pepe, Beşiktaş ile sözleşmesini feshettikten sonra 2021 yılına kadar sözleşme imzaladı.
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2000-2002 arası Porto forması giyen Jorge Andrade, Pepe'nin mavi-beyazlı ekibin hedeflerine ualşmasını sağlayak bir transfer olduğunu dile getirdi.
Portekiz basınına Porto'yu değerlendiren Andrade, Pepe transferinin sorulması üzerine ''Pepe, Porto için, Porto'nun hedeflerine ulaşabilmesi için harika bir transfer. Daha da güçlenen Porto, hem lig hem de iki Portekiz Kupası'nın en büyük favorisi'' ifadelerini kullandı.
Pepe, Beşiktaş ile sözleşmesini feshettikten sonra 2021 yılına kadar sözleşme imzaladı.
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