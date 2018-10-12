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Pepe, Portekiz'den ayrılıp İstanbul'a dönüyor!

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Pepe, Portekiz'in İskoçya ile oynayacağı maçın kadrosundan çıkartıldı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Pepe, Portekiz'den ayrılıp İstanbul'a dönüyor!
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12 Ekim 2018 15:41
Portekiz Milli Takımı'nda bulunan Beşiktaş'ın tecrübeli defans oyuncusu Pepe, Milli Takım kadrosundan çıkartıldı.

Portekiz Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada İskoçya ile oynanacak hazırlık maçının kadrosunda Pepe ve Bernando Silva'nın bulunmayacağı belirtildi. Pepe'nin İstanbul'a, Bernardo Silva'nın ise Manchester'a gittiği kaydedildi.

Pepe, Portekiz'in Uluslar Ligi'nde Polonya'yı 3-2 yendiği maçta 90 dakika forma giymiş ve bir sarı kart görmüştü.

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