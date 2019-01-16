Portekiz Kupası çeyrek finalinde Leixoes ile Porto karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 sona eren maçı uzatmalar sonunda Porto 2-1 kazanmayı başardı.Porto bu galibiyetle Portekiz Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı.Porto'nun yeni transferi Pepe mavi-beyazlı ekibin formasıyla 120 dakika sahada kalırken, 88. dakikada bir de sarı kart gördü. Porto'ya galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Hector Herrera ve 118. dakikada Hernandi attı.Leixoes'in tek golünü ise 78. dakikada Ze Paulo attı.