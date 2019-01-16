  •  
    G.Saray'ın listesindeki golcü için iki flaş itiraf!
  •  
    Galatasaray'a gönderip, Türkiye'den onu aldılar!
  •  
    Ve Trabzonspor ayrılığı borsaya bildirdi: VEDA
  •  
    Kolombiyalı Neymar'ı Beşiktaş'a önerdiler!..
  •  
    Dünyada SON DAKİKA transferleri peş peşe!..

Pepe oynadı, Porto yarı finale yükseldi

Pepe'nin 120 dakika süre aldığı maçta Porto, uzatmalar sonunda Leixoes'i 2-1 yenerek kupada yarı finale yükseldi.

Kaynak: Sporx.com
Pepe oynadı, Porto yarı finale yükseldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ocak 2019 01:13
Portekiz Kupası çeyrek finalinde Leixoes ile Porto karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 sona eren maçı uzatmalar sonunda Porto 2-1 kazanmayı başardı.

Porto bu galibiyetle Portekiz Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı.

Porto'nun yeni transferi Pepe mavi-beyazlı ekibin formasıyla 120 dakika sahada kalırken, 88. dakikada bir de sarı kart gördü. Porto'ya galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Hector Herrera ve 118. dakikada Hernandi attı.

Leixoes'in tek golünü ise 78. dakikada Ze Paulo attı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için