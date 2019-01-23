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Pepe oynadı, Porto finale yükseldi

Pepe'nin 90 dakika sahada kaldığı maçta Porto, Lig Kupası'nda Benfica'yı 3-1 yenerek finale yükseldi.

Kaynak: Sporx.com
Pepe oynadı, Porto finale yükseldi
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23 Ocak 2019 00:55
Portekiz Lig Kupası çeyrek final mücadelesinde Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica ile Porto karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Porto, ezeli rakibi Benfica'yı 3-1 mağlup etti.

Pepe'nin 90 dakika sahada kaldığı maçta Porto bu sonuçla, Lig Kupası'nda finale yükseldi.

Porto'ya turu ve galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Yacine Brahimi, 35. dakikada Moussa Marega, 86. dakikada Fernando kaydetti.

Benfica'nın tek golünü ise 31. dakikada Rafa Silva attı.



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