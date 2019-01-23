Portekiz Lig Kupası çeyrek final mücadelesinde Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica ile Porto karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Porto, ezeli rakibi Benfica'yı 3-1 mağlup etti.
Pepe'nin 90 dakika sahada kaldığı maçta Porto bu sonuçla, Lig Kupası'nda finale yükseldi.
Porto'ya turu ve galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Yacine Brahimi, 35. dakikada Moussa Marega, 86. dakikada Fernando kaydetti.
Benfica'nın tek golünü ise 31. dakikada Rafa Silva attı.
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Pepe'nin 90 dakika sahada kaldığı maçta Porto bu sonuçla, Lig Kupası'nda finale yükseldi.
Porto'ya turu ve galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Yacine Brahimi, 35. dakikada Moussa Marega, 86. dakikada Fernando kaydetti.
Benfica'nın tek golünü ise 31. dakikada Rafa Silva attı.
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