Pepe: "M. City'nin bu kadar kollanmasına gerek yok"

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Porto'nun 37 yaşındaki savunmacısı Pepe, Manchester City maçı sonrası hakem kararlarına tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Pepe: 'M. City'nin bu kadar kollanmasına gerek yok'
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22 Ekim 2020 01:16
Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye deplasmanda 3-1 yenilen Porto'nun tecrübeli savunma oyuncusu Pepe, karşılaşmanın ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.

37 yaşındaki Portekizli isim "Manchester City karşısında gerçekten haksız bir mağlubiyet aldık. Onların iyi oyuncuları var, bu kadar hakem yardımına ihtiyaçları yok." dedi.

Pepe "Kaybetmeyi sevmiyoruz. Maça iyi hazırlandık ve sahada elimizden geleni yaptık. Ancak ne yazık ki kötü hakem kararları maçın önüne geçti. Bir teknolojiye sahibiz, büyük maliyetlerle yeni bir sistem kuruldu. Ancak hala hakem ve VAR hatalarını görüyoruz. VAR hakeminin bir kararın yanlış olduğunu görmemesi kabul edilemez. Orta hakem kaçırıyor, VAR kaçırıyor... Penaltı kararı tamamen yanlış. Rodri'yi ikinci sarıdan atmalıydı. Hakem kararlarından mutlu değilim" diyerek sözlerini noktaladı.



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