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Pepe: "İhtiyaç var, hemen iyileşelim"

Beşiktaş dünü izinli geçirirken sakatlıkları nedeniyle Genk maçında oynayamayan iki futbolcu, tesislere gelerek hem tedavi oldu hem de antrenman yaptı

Kaynak: Sabah
Pepe: 'İhtiyaç var, hemen iyileşelim'
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27 Ekim 2018 03:15
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 4-2 kaybedilen Genk maçının ardından programı değiştirip oyunculara izin verdi.

Sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyen Pepe ve Ljajic ise dün tesislere gelerek hem tedavi oldu hem de çalıştı.

Pepe'nin, "Pazartesi günü Çaykur Rizespor ile oynayacağımız maçta takımın bize ihtiyacı var. Bir an önce iyileşelim" dediği öğrenildi.

Teknik direktör Şenol Güneş'in iki yıldızın bu tavrından dolayı çok mutlu olduğu belirtildi. Pepe'nin bugünden itibaren takımla çalışmalara başlayacağı açıklandı.

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