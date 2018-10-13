PEPE'NİN TUTUMU, FİKRET ORMAN'I DA KIZDIRDI

Beşiktaş'ın Portekizli savunmacısı Pepe, kontratındaki 400 bin Euro'luk bonusun ödenmemesi sebebiyle yönetimle sıkıntı yaşamıştı.Beşiktaş'tan yıllık 5 milyon Euro kazanan 35 yaşındaki futbolcu için, son gelişmenin ardından Çin ve Katar kulüplerinin menajerler aracılığıyla devreye girdiği ve ara transfer döneminde Siyah- Beyazlılar'ın kapısını çalabileceği bildirildi.Beşiktaş'ta son aylarda iyiden iyiye kendini hissettiren ekonomik sıkıntı siyah-beyazlılarda "Pepe krizinin" patlak vermesine neden oldu.Son Konya maçında son dakikada yenen golle keyiflerin kaçtığı Beşiktaş'ta Portekizli yıldız Pepe'nin geçmiş alacaklarına dair attığı adımlar başkan Fikret Orman ve yönetimi kızdırdı. Portekizli futbolcunun ödenmesi gereken son alacağının iki kez rötara uğramasından dolayı girişimlerde bulunduğu başkan Fikret Orman'ın da Pepe'nin tutum ve davranışlarına sert tepki gösterdiği iddia edildi.Geçen sezon başında Beşiktaş'la yıllık 3 milyon 350 bin euro garanti ücret karşılığı anlaşan ve sözleşmesi gereği ekstra 400 bin euro civarında da alacağı hanesine yazdıran 35 yaşındaki futbolcu ile ilgili teknik kadroyla konuşarak devre arasında bir tasarrufa gidilmesinin de gündemde olduğu ifade edildi