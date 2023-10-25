29 Ekim

Pepe'den Şampiyonlar Ligi'nde tarihi rekor

Porto forması giyen Pepe, Şampiyonlar Ligi tarihinde forma giyen en yaşlı oyuncu unvanını eline geçirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Pepe'den Şampiyonlar Ligi'nde tarihi rekor
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25 Ekim 2023 22:51
Ülkemizde bir dönem Beşiktaş forması da giyen Pepe, Şampiyonlar Ligi'nde rekor kırdı.

Antwerp-Porto karşılaşmasında ilk 11'de maça başlayan Pepe, Şampiyonlar Ligi tarihinde forma giyen en yaşlı oyuncu unvanını ele geçirdi.

Pepe, 40 yaş 241 gün ile, daha önce Milan'da forma giyen Alessandro Costacurta'ya ait olan 40 yaş 211 günlük rekoru kırmış oldu.

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