Pepe'den Portekiz'e kötü haber!

Türkiye'nin Dünya Kupsaı Avrupa Elemeleri Playofflar yarı final ilk maçında 24 Mart'ta karşılaşacağı Portekiz'de savunma oyuncusu Pepe, koronavirüse yakalandı.
Bir dönem Beşiktaş forması da giyen tecrübeli savunmacı kadrodan çıkarılırken, yerine Lille'de forma giyen Tiago Djalo dahil edildi.
39 yaşındaki oyuncu, Portekiz Milli Takımı ile çıktığı 123 maçta 7 gol attı.
Bir dönem Beşiktaş forması da giyen tecrübeli savunmacı kadrodan çıkarılırken, yerine Lille'de forma giyen Tiago Djalo dahil edildi.
39 yaşındaki oyuncu, Portekiz Milli Takımı ile çıktığı 123 maçta 7 gol attı.