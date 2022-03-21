Pepe'den Portekiz'e kötü haber!

Koronavirüs testi pozitif çıkan Pepe, Portekiz Milli Takımı kamp kadrosundan çıkarıldı. Tecrübeli oyuncunun yerine Tiago Djalo kadroya dahil edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Pepe'den Portekiz'e kötü haber!
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21 Mart 2022 21:29
Türkiye'nin Dünya Kupsaı Avrupa Elemeleri Playofflar yarı final ilk maçında 24 Mart'ta karşılaşacağı Portekiz'de savunma oyuncusu Pepe, koronavirüse yakalandı.

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen tecrübeli savunmacı kadrodan çıkarılırken, yerine Lille'de forma giyen Tiago Djalo dahil edildi.

39 yaşındaki oyuncu, Portekiz Milli Takımı ile çıktığı 123 maçta 7 gol attı.

 

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