Pepe: "Chelsea 700M€'luk takım ama para oynamıyor"

Porto kaptanı Pepe, Şampiyonlar Ligi'ndeki Chelsea maçı hakkında görüşlerini paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Pepe: 'Chelsea 700M€'luk takım ama para oynamıyor'
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06 Nisan 2021 15:45
Portekiz Ligi takımlarından Porto'nun kaptanı Pepe, Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ile oynayacakları maçtan önce açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi stratejisine uygun oynamak zorunda olduklarını ifade eden Pepe, "İki maç, bunu unutmadan oynamak zorundayız. Takımın durumu çok iyi, Chelsea'nin neler yapabileceğini de çok iyi biliyoruz. Takımda olumlu bir hava var ve bu olumlu havaya taraftarımıza göstermek istiyoruz. Taraftarımız bu sezon bizimle olmasa da bize her zaman destek oldu ve şefkat gösterdi, onlara minnettar olmamız için çok sebebimi var" dedi.

Chelsea'ye saygı duyduklarını ifade eden Pepe," Chelsea büyük takım, büyük oyunculardan kurulu bir takım. Onlara saygı duyuyoruz. Chelsea 700 milyon euroluk bir takım ancak sahada para oynamıyor" şeklinde konuştu.



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