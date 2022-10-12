Pep: 'Şampiyonlar Ligi'ni alamadık çünkü Real Madrid var'

Manchester City menajeri Pep Guardiola, Kopenhag ile berabere kaldıkları maç sonrası Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ile ilgili ilginç bir açıklama yaptı.



Guardiola kendisine sorulan "Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak neden bu kadar zor oldu?" sözlerine, "Çünkü orada her zaman Real Madrid var" diyerek karşılık verdi.



İspanyol hoca ayrıca Kopenhag maçında Haaland'ı neden oynatmadığını ise, "Southampton maçından sonra çok yorgundu ve bir kaç gün içinde kendisini tam olarak toparlayamadı. Biz de risk almamaya karar verdik." açıklamasını yaptı.



2016'dan bu yana Manchester City'nin başında bulunan Guardiola 4 Premier Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Barcelona'nın başındayken 2 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan 51 yaşındaki hoca, Manchester City'nin başında tüm kupaları kazanmasına rağmen sadece Devler Ligi kupasını kazanma başarısı gösteremedi.





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