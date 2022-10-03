Pep: 'Messi bunu tek başına yapardı'

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Erling Haaland'ın müthiş performansını değerlendirdi.



Norveçli yıldız için Pep, "Rakamları onu anlatıyor zaten. Bize uyum sağlayabilmesi için çalışıyoruz. Dürüst olmak gerekirse Haaland'ın istatistikleri korkutucu." dedi.



Oyuncusunu Lionel Messi ile kıyaslayan deneyimli teknik adam, "Erling Haaland, Lionel Messi gibi her maç gol atıyor. Ancak Haaland'a gol atması için tüm takım yardım ediyor. Messi bunu tek başına yapardı." ifadelerini kullandı.



Oyuncularından övgüyle bahseden Pep, "Tüm oyuncularımız birbirleri için koşuyor. Herkes takım arkadaşlarının koştuğunu görünce koşmak için daha fazla çaba sarf ediyor. Son yıllardaki başarımızın sırrı birbirimiz için oynamak." açıklamasını yaptı.





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