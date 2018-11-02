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Pep Guardiola'dan Messi itirafı

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Lionel Messi'yi transfer etmek için hiçbir zaman girişime girmediğini belirtti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Pep Guardiola'dan Messi itirafı
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02 Kasım 2018 18:37
Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola, Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi hakkında açıklamalarda bulundu.

Messi'yi transfer etmeyi hiçbir zaman denemediğini belirten Guardiola, ' 'Barcelona'dan ayrıldıktan sonra Bayern Münih ve Manchester City'i çalıştırdım. Hiçbir zaman Messi'ye bu takımlara gelmesini söylemedim. Bu iki takımı da çalıştırırken Messi'ye teklif götürmedik.'' sözlerini kullandı.

''BARÇA'DA KALMASINI İSTİYORUM''

Lionel Messi'nin Barcelona için çok önemli olduğunu söyleyen İspanyol teknik adam, ''Messi'nin Barcelona için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Hiçbir zaman Messi'yi alma girişiminde bulunmadım. Asla. 1000 kez Messi'nin Barcelona'da kalması gerektiğini bile söyledim. Gerçekten Barcelona'da kalmasını istiyorum.'' dedi.

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