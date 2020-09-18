Pep Guardiola'dan Messi açıklaması

Barcelona ile kriz yaşayan Lionel Messi ile adı sıkça anılan Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, yıldız futbolcu hakkında açıklamalarda bulundu.



İspanyol teknik adam, "Messi'yi transfer etmeye çalışmadım çünkü bizim o pozisyonda yeterli oyuncumuz var." ifadelerini kullandı.



Messi'nin gerekenleri söylediğini kaydeden Guardiola, "Messi ile ilgili açıklamam gereken bir şey yok, Leo kendini çok güzel ifade eti. O benim sevdiğim takım olan Barcelona'nın oyuncusu, ötesi yok. Gelecekteki amacı ne, bilmiyorum. Ben bu kulüpte, bu oyuncularla çalıştığım için şanslıyım. Takımı daha iyi oynatmak için elimden geleni yapıyorum." dedi.



Barcelona'da başkan Bartomeu ile sorunlar yaşayarak ayrılmak istediğini açıklayan Barcelona, bonservisi verilmeyince sezon sonuna kadar bekleme kararı aldı.



